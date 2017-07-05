Суд в Казахстане оставил в силе решение об отказе в гражданстве казаху из Ирана

Суд № 2 города Актау оставил без удовлетворения иск репатрианта из Ирана Исрафила Баги, оспаривавшего решение миграционной службы Мангистауской области об отказе в предоставлении ему гражданства Казахстана и об аннулировании разрешения на постоянное проживание в стране.

На закрытом процессе вечером 4 июля судья городского суда Акмарал Ахметова поддержала решение миграционной службы. Репортера «Азаттыка» (Казахской редакции Радио Свобода) не впустили на процесс. В доступе в зал суда было отказано еще десяткам жителей города Жанаозена, специально приехавших в Актау, чтобы поддержать Баги, проработавшего некоторое время имамом в жанаозенской мечети.

По словам адвоката Исрафила Баги Агысбека Толегенова, суд оставил без удовлетворения шесть ходатайств, поданных его подзащитным.

– Наше ходатайство о признании действий миграционной службы Мангистауской области и города Актау осталось без удовлетворения. На самом деле миграционная полиция незаконно отказала ему в гражданстве, заставив его на протяжении трех лет и восьми месяцев побегать, – считает адвокат.

Исрафил Баги после суда сказал, что не согласен с решением, одобрившим его депортацию за пределы Казахстана. Он заявил, что будет оспаривать решение в вышестоящих инстанциях.

Этнический казах из Ирана Исрафил Баги переехал в Казахстан в 2013 году, он работал в мечети Жанаозена, департаменте по делам религий Мангистауской области. У него есть жена, трое детей. Баги жил в Казахстане, получив вид на жительство, ожидая предоставления гражданства.

Весной этого года миграционная служба Мангистауской области сообщила Баги, что ему и его жене отказано в предоставлении гражданства Казахстана и что ему предписано до 30 июня покинуть пределы страны. В уведомлении миграционной службы от 30 мая говорилось, что выданное Исрафилу Баги разрешение на постоянное проживание в Казахстане утратило силу на основании части 9-1 статьи 49 закона «О миграции населения». В этой статье закона говорится, что в выдаче разрешения на постоянное проживание в Казахстане отказывается иммигрантам либо выданное ранее разрешение аннулируется «при наличии сведений у органов национальной безопасности об их причастности к экстремизму или террористической деятельности».

Исрафил Баги с содержанием уведомления не согласился и обратился с иском в суд, который отклонил его жалобу на действия миграционной службы.