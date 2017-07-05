Арабские страны получили ответ Катара на свой ультиматум

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет получили ответ властей Катара на свои требования. Об этом говорится в совместном заявлении четырех стран, отрывок которого публикует телеканал «Аль-Арабия».

Арабские государства получили послание Катара до окончания действия ультиматума. Содержание полученного сообщения не разглашается, ровно как и сроки, в которые страны Персидского залива намерены ответить Катару.

В начале июня Бахрейн, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром. Доху обвинили в поддержке террористов и союзе с Ираном.

Катару выдвинули список требований, среди которых – разрыв сотрудничества с Тегераном и прекращение вещания телеканала «Аль-Джазира». На выполнение условий было отведено 10 дней, но позднее срок продлили еще на двое суток. Катар назвал требования невыполнимыми.