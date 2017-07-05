Узбекистан может присоединится к группе стран с доходом выше среднего к 2030 году

Глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори заявил, что к 2030 году Узбекистан может присоединиться к группе стран с доходом выше среднего. Об этом Podrobno.uz сообщили в пресс-службе представительства.

«Мы уверены, что Узбекистан будет уверено развиваться на пути к присоединению к группе стран с доходом выше среднего к 2030 году», – подчеркнул Хидеки Мори в своем интервью. Глава представительства также отметил, что за последние годы в Узбекистане проведена большая работа для экономического роста и улучшения уровня жизни населения. Узбекистан имеет большой потенциал, а партнерство страны со Всемирным банком строится на основе новой стратегии развития страны на 2017-2021 годы.

Хидеки Мори возглавляет представительство Всемирного банка в Узбекистане с 1 марта 2017 года. Он является экспертом в вопросах социального обеспечения и административных подсистем. Хидеки Мори работал по вопросам социальной защиты, труда, питания, а также информационных платформ, изменения климата и управления рисками стихийных бедствий в том числе. Свою деятельность во Всемирном банке новый глава представительства ведет с 1993 года, он работал в представительствах стран Европы, Центральной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.