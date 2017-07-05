Volkswagen возвращается на иранский рынок через 17 лет

Volkswagen (VW) заявляет о возвращении на иранский рынок через 17 лет отсутствия. Немецкий автопроизводитель заявил 4 июля, что он возобновит продажу автомобилей в Иране в следующем месяце после подписания контракта с местным импортером Mammut Khodro и предложит автомобили Tiguan и Passat. Продажи будут в основном в Тегеране и прилегающем к столице регионе.

«Вернувшись в Иран, бренд Volkswagen заполнит еще одну пустовавшую нишу на глобальной автомобильной карте», – сказал Андерс Сундт Йенсен, глава проектов компании в Иране. Volkswagen - лидер на европейском рынке со своими брендами VW, Porsche, Skoda и Seat.

Компания покинула рынок Ирана в 2000 году из-за международных санкций против Исламской Республики. Французские автопроизводители Renault и PSA Group также объявили о планах возвращения в Иран после снятия экономических санкций, связанных с ядерной программой Тегерана, в январе 2016 года.