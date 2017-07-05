В Париже вручена премия автору расследования о джихадистах

В Париже во вторник, 4 июля, прошла церемония вручения премии имени Альбера Лондра – главной журналистской награды Франции. Среди лауреатов – репортер Международного французского радио (RFI) и специалист по французским джихадистам Давид Томсон. 37-летний репортер удостоен награды за расследование о вернувшихся из Сирии и Ирака французских джихадистах. Его книга называется «Возвращенцы» (Les Revenants).

Жюри премии, состоящее из ее бывших лауреатов, известных французских репортеров и документалистов, отметило, что в течение пяти лет Давид Томсон показывал пример «смелости, упорства и честности», работая в опасных условиях и всегда сохраняя дистанцию со своими источниками.

Основной принцип его расследований – работа только с первоисточниками, то есть самими джихадистами и отказ от сотрудничества с представителями власти – спецслужбами, следователями и полицейскими.