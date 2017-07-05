Арест бывшего главы спецслужб Казахстана продлен

Арест бывшего председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Нартая Дутбаева и других фигурантов по делу о «разглашении госсекретов» продлен до 26 июля, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Районный суд № 2 Есильского района Астаны продлил арест также бывшим государственным служащим Ерлану Нуртаеву и Нурлану Хасенову, которого называют зятем Дутбаева. Всех троих подозревают в совершении уголовных преступлений по статьям «Разглашение государственных секретов» и «Превышение власти и должностных полномочий».

Расследование проводится под грифом «секретно». О задержании Нартая Дутбаева, который возглавлял КНБ с декабря 2001-го по февраль 2006 года, стало известно 28 декабря 2016 года.