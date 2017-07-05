В Сирии противники режима Асада ведут наступление на Ракку

Сирийская вооруженная оппозиция и курдские отряды предприняли наступательную операцию на город Ракка, который считается оплотом экстремистской группировки «Исламское государство», запрещенной во многих странах мира.

Командование международной коалиции, возглавляемой США, заявило, что джихадисты оказывают ожесточенное сопротивление наступающим войскам.

«Исламское государство» удерживает Ракку с 2014 года. Наступление «Сил демократической Сирии», как называют объединенные формирования противников режима Асада, начали наступление на Ракку в ноябре 2016 года.