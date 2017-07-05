В Москве прошли переговоры президента России и лидера КНР

В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. По итогам переговоров подписано несколько десятков соглашений в области природных ресурсов, энергетики, транспорта, в сельском хозяйстве, кинопроизводстве.

В частности, Российский фонд прямых инвестиций и Банк развития Китая договорились о создании совместного фонда для инвестирования в совместные проекты. Объем инвестиций может составить около 10 миллиардов долларов. На начальной стадии будет вложен один миллиард долларов с преобладанием капитала китайской стороны.

Кроме того, стало известно о создании в Китае российского телеканала «Катюша». Вещание может начаться уже в этом году и будет вестись на русском языке с китайскими субтитрами.

На пресс-конференции по итогам встречи лидеры Китая и России также заявили, что договорились о совместной работе с участием Южной Кореи и США над урегулированием ситуации вокруг ядерной программы КНДР. Москва и Пекин предложили Пхеньяну ввести мораторий на ядерные и ракетные испытания, а США и Южной Корее воздерживаться от совместных военных учений.