Авиаперелеты Ашхабад-Ташкент-Ашхабад начнутся до конца года

Авиакомпания «Туркменистан» намерена начать выполнение авиарейсов Ашхабад-Ташкент-Ашхабад до конца года. Вопросы, связанные с открытием рейса, обсуждались на встречах представителей Национальной авиакомпании (НАК) «Узбекистон хаво йуллари» и туркменского авиаперевозчика в Ташкенте 28 и 30 июня.

Как сообщает Gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу НАК, стороны подписали договоры на обслуживание и обеспечение бортовым питанием воздушных судов авиакомпании Туркменистана в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова.

На переговорах был также рассмотрен проект коммерческого интерлайн-соглашения, предусматривающего взаимное признание перевозочных документов и дающего право обоим авиаперевозчикам оформлять авиабилеты на рейсы партнера.