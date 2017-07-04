На переговорах по Сирии в Астане обсуждаются зоны деэскалации
В ходе пятого раунда мирных переговорах по Сирии в Астане обсуждаются так называемые зоны деэскалации.
В консультациях участвуют представители режима Башара Асада, сирийской оппозиции, а также России, США, Ирана, Турции. Приехал в Астану и посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
3 июля правительственная армия Сирии объявила о прекращении огня на юге страны, однако повстанцы утверждают, что Дамаск уже несколько раз нарушил перемирие.
В понедельник же силы курдско-арабской повстанческой коалиции при поддержке авиации США прорвались в центр города Ракка, на севере Сирии – главный оплот боевиков экстремистской группировки «Исламское государство». За месяц наступления на Ракку освобождены уже несколько районов на севере и западе города.
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