На переговорах по Сирии в Астане обсуждаются зоны деэскалации

В ходе пятого раунда мирных переговорах по Сирии в Астане обсуждаются так называемые зоны деэскалации.

В консультациях участвуют представители режима Башара Асада, сирийской оппозиции, а также России, США, Ирана, Турции. Приехал в Астану и посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

3 июля правительственная армия Сирии объявила о прекращении огня на юге страны, однако повстанцы утверждают, что Дамаск уже несколько раз нарушил перемирие.

В понедельник же силы курдско-арабской повстанческой коалиции при поддержке авиации США прорвались в центр города Ракка, на севере Сирии – главный оплот боевиков экстремистской группировки «Исламское государство». За месяц наступления на Ракку освобождены уже несколько районов на севере и западе города.