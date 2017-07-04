Врач из Узбекистана скончалась в Йемене из-за эпидемии холеры

Уроженка Андижана Хонойим Саттиева, работавшая врачом в одной из клиник в городке Мурейш в провинции ад-Дала на юго-западе Йемена, скончалась от холеры. Как говорят ее коллеги, по согласию родственников на прошлой неделе 57-летняя женщина была похоронена в йеменском городе Дамт. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние два месяца в Йемене более 1300 тысячи человек погибли из-за холеры.

Жертва холеры

По словам врача из Узбекистана, который был хорош знаком с Хонойим Саттиевой, состояние ее здоровья внезапно ухудшилось в конце июня:

– Состояние ее здоровья ухудшилось внезапно. У нее началась рвота и наблюдался постоянный понос. Температура то поднималась, то опускалась. Мы смогли быстро установить, что у нее холера, отвезли из Мурейша в Дамт. Но нам не удалось спасти ее жизнь, – говорит «Озодлику» врач из Узбекистана, работающий в Йемене.

Еще один врач из Узбекистана сообщил нашему радио о том, что состояние здоровья Хонойим Саттиевой ухудшилось в клинике Дамта:

– Хонойим Саттиеву отвезли в большую клинику в городе Дамт, где работают врачи из Узбекистана. Там ее лечили 1-2 дня. Но женщина страдала острой почечной недостаточностью, поэтому из-за холеры у нее отказали почки. Ее перевели в другую клинику в Дамте. Однако даже после этого состояние ее здоровья не улучшилось. Ей стало еще хуже, во второй половине дня в минувшую субботу она скончалась, – сказал врач из Узбекистана.

По его словам, официальные лица незамедлительно сообщили о кончине Хонойим Саттиевой ее родственникам в Узбекистане.

– По согласию детей Хонойим-опа была похоронена на кладбище в городе Дамт, – сообщил в разговоре с репортером «Озодлика» один из врачей из Узбекистана.

Репортер «Озодлика» не смог связаться по телефону с родственниками Хонойим Саттиевой в Узбекистане.

По словам ее коллег, уроженка района Маданият Андижанской области Хонойим Саттиева уехала на работу по контракту в Йемен в 2013 году.

Покойная работала акушером-гинекологом в клинике города Мурейш.

Холера и война

Если первые случаи заболевания холерой в Йемене были отмечены в октябре 2016 года, то на сегодняшний день общее количество людей в Йемене с подозрением на холеру превысило 246 тысяч человек.

В конце июня представительство ООН в Йемене сообщило о том, что в этой стране каждый день регистрируется 3-5 тысяч новых случаев заражения холерой.

Как сказал информагентству Associated Press глава UNICEF по Ближнему Востоку Гирт Каппелаере, в 19 из 22 провинциях Йемена зафиксированы случаи холеры. По его словам, если не предотвратить новые случаи заболевания, то каждые две недели реальные цифры могут увеличиться вдвое. Как заявил Гирт Каппелаере, эпидемия холеры может пустить корни в другие соседние Йемену страны.

В мае месяце правительство Йемена, объявившее в стране режим чрезвычайного положения, обратилось за помощью к международному сообществу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Йемене, население которого состовляет около 20 миллионов человек, вспышка холеры напрямую связана с войной, которая длится в стране уже два года.

Йемен, который является одной из беднейших арабских стран, стал площадкой для войны между правительственными силами президента Абд Раббо Мансура аль-Хади с одной стороны и хуситами (шиитскими повстанцами) с другой.

По данным ООН, во время этой войны с марта месяца 2017 года погибли более 7 тысяч человек, 42 тысячи получили ранения.

Узбеки в Йемене

Официальных цифр о гражданах Узбекистана, работающих в Йемене, нет.

Большую часть узбекистанцев в этой стране составляют врачи, которые работают в йеменских клиниках по контракту.

Предположительно, в Йемене находятся около 3 тысяч узбекистанцев.

В беседе с «Озодликом» врачи из Узбекистана не скрывают, что эпидемия холеры стала причиной паники среди узбекистанцев, находящихся в этой стране:

– Врачи сильно опасаются. Мы все в панике. Хотим вернуться домой, но там нет работы. Даже если мы найдем работу в Узбекистане, то из-за долгого отсутствия в стране нам придется заново сдавать экзамен. Поэтому, думая о завтрашнем дне, мы терпим все это, – сказал нашему радио один из узбекистанских врачей.

Он говорит, что единственное, что удерживает врачей из Узбекистана в Йемене – это высокая заработная плата:

– Здесь наши врачи получают зарплату в размере 1200-2000 долларов США. Ведь такой зарплаты в Узбекистане нет. Несмотря на войну и эпидемию холеры, мы уповаем на Аллаха и продолжаем работать. Ведь с зарплатой врача в Узбекистане очень трудно обучать детей, дать им хорошее будущее, – сказал в конце беседы с «Озодликом» врач из Узбекистана, работающий в одной из клиник в Йемене.