Закрытые ранее посты на границе Казахстана и Узбекистана возобновили работу

Закрытые в 2008 году посты на казахстанско-узбекской границе вновь открылись. Еще несколько пунктов будут работать круглосуточно.

На встрече представителей приграничных таможенных органов Казахстана и Узбекистана объявили об открытии пунктов пропуска «Сырдарья» и «Целинный» в Махтааральском районе ЮКО, которые были закрыты девять лет назад, сообщает Podrobno.uz.

«Казахстанская сторона информировала о принимаемых мерах по развитию пунктов пропуска и сообщила о том, что первоочередными пунктами для развития являются Капланбек, Маржан Конысбаева и Жибек Жолы, продемонстрировала макеты планируемых пунктов пропуска, а также о результатах, которые будут достигнуты в рамках поставленных задач», – рассказал руководитель управления таможенного контроля РК Сержан Ештаев.

Кроме того, стороны договорились о переводе пунктов пропуска «Казыгурт», «Капланбек» и «Атамекен» на круглосуточный режим работы. До этого момента пункты работали лишь днtм.

Также сообщается, что посты на территории Казахстана будут регулярно обновляться и перейдут на новые технологии, это позволит ускорить процесс оформления документов на транспорт. К примеру, сейчас на оформление уходит 38 минут. Новая технология позволит сократить это время на 25 минут. Как ожидается, это позволит увеличить поток автомобилей, которые пересекают границу, с 400 до тысячи, то есть 40 тысяч человек в день могут пересечь границу.

Отметим, что 15 мая Узбекистан спустя 11 лет открыл два пункта пропуска на границе с Казахстаном «Ок олтин» и «Малик». Пропуск грузов в коммерческих целях через них запрещен.