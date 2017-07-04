В Кыргызстан прибыл первый самолет по маршруту «Ташкент-Тамчы»

В международном аэропорту «Иссык-Куль» в селе Тамчы совершил посадку первый самолет из Узбекистана. На борту «Боинга 757-200» авиакомпании Uzbekistan Airways на Иссык-Куль прибыли 190 человек, большая часть из которых – туристы. Об этом сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Самолеты из Узбекистана на Иссык-Куль будут летать каждый вторник до конца августа.

Ранее сообщалось, что каждую неделю 190-местный «Боинг 757» будет совершать рейсы по маршруту «Ташкент–Тамчы–Ташкент». Время полета – 1 час 20 минут. Стоимость перелета в обе стороны - 340 долларов.

Также открыты прямые рейсы на Иссык-Куль из самого крупного города Сибири (Россия) – Новосибирска. Прибытие первого самолета по этому рейсу ожидается завтра. Самолет «Эмбраер 170» компании S7 airlines по средам и пятницам будет совершать рейс «Новосибирск–Тамчы–Новосибирск». Время полета – 2 часа 50 минут.

Ожидается возобновление международных рейсов «Астана–Тамчы–Астана», «Алматы–Тамчы–Астана» и «Шымкент–Тамчы–Шымкент».