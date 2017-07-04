Племянника беглого экс-командира ОМОНа экстрадировали из России в Таджикистан

Власти Таджикистана обвиняют племянника экс-командира таджикского ОМОН, ныне – одного из командиров экстремистской группировки «Исламское государство» Гулмурода Халимова в вербовке таджикской молодежи, в том числе сына беглого полковника, в Сирию.

Российские СМИ в мае сообщили о задержании в Адыгее Российской Федерации Ф. Халимова, в отношении которого возбуждено уголовное дело за вербовку в ряды террористических организаций. В УФМС по Адыгее ТАСС сообщили тогда, что родственник Халимова вербовал и переправлял в Сирию верующих, которые посещали мечети, для участия в боевых действиях в Сирии на стороне «ИГ».

В его мобильном телефоне были найдены пропагандистские материалы, а также история посещения сайтов, которая указывает на то, что он собирался выехать в Турцию, а оттуда – в Сирию. Источник в правоохранительных органах Варзобского района сказал, что племянник Халимова был экстрадирован на родину неделю назад. По его словам, он является сыном одного из шести братьев беглого полковника.

Источник «Озоди» (Таджикской редакции Радио «Свобода») отметил, что экстрадиция была осуществлена по запросу Таджикистана. «После задержания сына Гулмурода Халимова в апреле этого года было установлено, что его завербовал в ряды «Исламского государства» именно Ф. Халимов, который связывался с ним под разными именами. На связи с сыном Халимова были и другие соратники беглого полковника», – сказал собеседник. Тем временем уголовное дело в отношении Бехруза Гулмурода, сына экс-командира ОМОН МВД, передано в суд.

Полковник Гулмурод Халимов исчез в апреле 2015 года, а в конце мая сообщил, что находится в Сирии. В своем видеообращении бывший командир ОМОН МВД Таджикистана заявил, что в МВД ограничивали его религиозную свободу, в частности, ему запрещали молиться, поэтому он решил присоединиться к «Исламскому государству».