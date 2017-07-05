В Узбекистане начали силой «выбивать» долги за комуслуги

Инспекторы Бюро принудительного исполнения, созданного при Генеральной прокуратуре Узбекистана согласно указу президента Шавката Мирзияева от 29 мая, начали с 1 июля принудительно взыскивать с потребителей долги за газ и электричество. Согласно источникам «Озодлика», в некоторых случаях дело доходит до того, что представители Бюро применяют физическую силу в отношении должников.

Выбивание долгов дубинками

По данным, полученным в махаллинских сходах граждан узбекской столицы, с 1 июля практически во всех махаллях Ташкента начали работу инспекторы Бюро принудительного исполнения: ​

– В нашей махалле за три дня инспекторы Бюро смогли взыскать с жителей долги за свет и газ в размере 1,5 миллиона сумов. Раньше мы сами ходили по домам и умоляли людей погасить долги за свет и газ, но они все равно не хотели этого делать. Однако инспекторы Бюро заходят в дом должника и не выходят оттуда пока хозяин дома не погашает свой долг, – говорит «Озодлику» активист одного из махаллинских сходов в Чиланзарском районе Ташкента.

Ранее сообщалось о том, что с 1 по 10 июля потребителей, имеющих задолженности за электричество и газ, будут предупреждать о необходимости погасить долги, с 11 июля у должников будут конфисковывать имущество.

Однако, как сообщают источники «Озодлика» на местах, одетые в специальную форму и вооруженные дубинкой инспекторы Бюро принудительного исполнения, не дожидаясь десяти дней, уже с 1 июля приступили к взысканию долгов за услуги ЖКХ:

– 2 июля инспекторы Бюро явились в дом моей тети, которая живет в Юнусабадском районе. Все они были одеты в специальную форму, у всех на руках были дубинки. Еще на поясе у них висело что-то. Их вид может напугать любого человека. В свое время ходили по нашим улицам люди в «черных масках», сейчас эти инспекторы чем-то напоминают их. Они еще ходят так высокомерно. У моей тети был долг за газ в размере 180 тысяч сумов. Она сказала им, что заплатит с пенсии, но они все равно не согласились. Потом тетя была вынуждена позвонить нам и попросить одолжить ей денег. Мы отвезли ей деньги, чтобы она смогла погасить свой долг, – рассказывает собеседница из Ташкента.

Получил удар дубинкой и лишился телевизора

Как утверждает в разговоре с нашим репортером 55-летняя жительница Мирзо Улугбекского района города Ташкента, в некоторых случаях инспекторы Бюро принудительного исполнения применяют физическую силу в отношении людей, имеющих долги за электричество и газ:

– 3 июля утром инспекторы Бюро в форме пришли в соседнюю махаллю. Нам было интересно посмотреть, что же там произойдет, поэтому мы пошли за ними. Они зашли во двор одного из жителей, оттуда раздались крики, произошел скандал. Потом нам рассказали, что сотрудники Бюро один-два раза ударили дубинкой хозяина дома. Там живут муж и жена, которые являются пенсионерами. Сын уехал на заработки в Казахстан. В доме живут старик, его жена, невестка и трое внуков. У них был небольшой долг, но инспекторы Бюро забрали у них телевизор. Хозяин дома обещал им, что погасит долг после того, как сын отправит им деньги из Казахстана, но инспекторы Бюро все равно не согласились ждать, – рассказывает собеседница.

Махаллинский комитет: Никто никого не избивал

Однако председатель одного из махаллинских сходов в Мирзо Улугбекском районе опроверг информацию о том, что сотрудники Бюро принудительного исполнения применяют физическую силу в отношении должников:

– В нашей махалле за три дня проверок они никого не били. Но сами должники уже понимают, что у них нет иного выхода, как погасить долг. В нашей махалле только в одной семье произошел скандал. Меня сразу вызвали в этот дом. Мужчины в этой семье согласились погасить долг в размере 236 тысяч сумов, только вот хозяйка устроила скандал, отказавшись платить. Но на завтрашний день их сын принес деньги, чтобы погасить долг, – говорит нашему радио председатель одного из махаллинских сходов в Мирзо Улугбекском районе.

Должникам запретили выезжать из страны

Напомним, что Бюро принудительного исполнения было создано при Генеральной прокуратуре Узбекистана согласно указу президента Шавката Мирзияева от 29 мая.

Ведомство отвечает за полноту и своевременность платежей за энергоресурсы.

Согласно новому порядку, в случае несвоевременной оплаты инспекторы Бюро будут производить конфискацию имущества у должников за газ и свет, также должники лишатся права выехать за пределы Узбекистана.

По офицальным данным, на сегодняшний день общий объем задолженности за газ и электроэнергию физических и юридических лиц в Узбекистане составляет более 5 триллионов сумов (около 1,25 миллиарда долларов США).

На Бюро принутельного исполнения возложена обязанность взыскать с потребителей все долги за электричество и газ до конца августа этого года.