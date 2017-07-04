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Центразия

Бабуля из Казахстана читает рэп вместе с внуком (видео)

Бабуля из Казахстана читает рэп вместе с внуком
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Бабуля из Казахстана читает рэп вместе с внуком

78-летняя Мариям Амраева долго терпела то, что ее внук Дильшод Ибрагимов читает рэп. Но не выдержала и заявила, что может делать это не хуже. Теперь она поет о курах, деревенской жизни и посиделках с подругами, и если внук долго не выкладывает свежие треки Мариям, поклонники спрашивают: где бабуля?

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