Астана сообщила о прибытии представителей сирийской оппозиции

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что переговоры в Астане по Сирии проходят, в первую очередь, между странами-гарантами. При этом он добавил, что Астанинская площадка предоставляет «равные условия всем сторонам».

«Я бы хотел обратить внимание на такой очень существенный аспект – переговоры в рамках Астанинского процесса, прежде всего, идут между странами-гарантами, – сказал сегодня журналистам в Астане министр Абдрахманов. – Страны-гаранты – Россия, Турция и Иран – каждое из этих государств имеет свои национальные интересы». По словам министра Абдрахманова, Астанинский процесс на данный момент является «единственной» переговорной площадкой, которая «предоставляет всем заинтересованным сторонам равные условия» в переговорах со странами-гарантами.

Абдрахманов сказал, что в конце этой встречи в Астане, возможно, будет принят итоговый документ, связанный с реализацией меморандума о создании «зон деэскалации» в Сирии.

На предыдущей встрече в Астане в мае часть делегации сирийской оппозиции покинула переговоры в знак протеста против подписания меморандума Тегераном. Иран и Россия поддерживают сирийское правительство на протяжении войны, в то время как Турция поддерживает отдельных оппонентов президента Сирии Башара Асада.

По словам Абдрахманова, по имеющимся данным, на встречу в рамках мирных переговоров по Сирии прибыло девять представителей сирийских оппозиционных групп из числа участников вступившего в действие 30 декабря режима прекращения огня в Сирии. В Астану, по сообщению министра, прибыли и представители делегации правительства Сирии. Переговоры в Астане проводятся в отеле Rixos. Сегодня ожидаются консультации. Основная часть встречи планируется завтра.