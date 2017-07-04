Президенты Туркменистана и Афганистана обсудили совместные проекты

Президент Афганистана Ашраф Гани, находящийся с официальным визитом в Ашхабаде провел переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе который были обсуждены ряд проектов с участием обеих стран.

В центре переговоров находились ход строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) и железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан.

Прокладка газопровода началась в декабре 2015 года, а завершить строительство, планируется в декабре 2019 года, а первая очередь дороги была сдана в ноябре 2016 года.

Стороны также обсудили вопросы расширения электропроводящих систем за счет возведения дополнительных мощностей на афганской стороне.