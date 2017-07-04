Блог: Хочется гранта от гаранта

Часть, и не худшая, узбекского народа живет и работает вне республики. Может быть, законотворчество Родины вспомнит о нас?

Самый многочисленный отряд гастарбайтеров в России – узбеки. Это не предмет гордости, а просто констатация. Не знаю, сколько точно наших земляков работают здесь, но в каждом регионе России, а особенно в Москве и Подмосковье, их бесконечно много. Но многие осведомленные читатели лучше специалистов миграционной службы знают, что нас, узбеков, в Расее-матушке энное количество миллионов, и что мы ежегодно переводим в Узбекистан родным и близким энное количество миллиардов американских рублей, заработанных кровью и потом. Не знаю, чем больше.

До развала СССР я работал учителем «великого и могучего» в школе. В следующем году мне стукнет 60. Встал я на этот «скользкий путь быстрого обогащения» в 1994-м. Считай, ветеран труда на чужбине или гастарбайтер-аксакал...

Началась моя гастарбайтерская карьера в 40 лет от роду с должности ученика мастера-плиточника без денежного довольствия и койко-места в общежитии. Постепенно освоил другие виды отделочных работ. Когда старший сын подрос, а было это в 2004-м, то присоединился ко мне... Затем младший – в 2007-м. Оба с дипломами о среднем специальном образовании.

Старший сын по специальности портной, младший – младший архитектор (кичик меъмор – именно так называется его специальность в переводе на русский). Сыновей научил всему, что умел и знал. Старший сын в совершенстве освоил электромонтаж, а младший – сантехнику и монтаж кондиционеров.

Учились они не только новым профессиям, но и всему тому, без чего жизнь гастарбайтера невозможна. Чего только не было за эти годы... Обман, обсчет, обвес… Тут и «сердобольные» посредники с непременной кидкой... Голод, холод, болезни... Но выдержали. Худо-бедно, но вскоре у нас появилась семейная бригада отделочников, способных выполнять сложнейшие ремонтные работы вплоть до «умных» домов.

Иной скажет: «Подобных бригад с подобной судьбой тьма!» Согласен! Но, тем не менее, наши проблемы должны знать не только наши родные, но и наше родное правительство.

Сподвигло меня сесть за клавиатуру сообщение от 15 июня о приостановлении деятельности Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев (ВКУУ) до 24 ноября 2017 года, обладающего сетью представительств в регионах. Я раньше про ВКУУ и не слышал. Может по техническим причинам. Но почему об этом могучем по структуре органе, имеющего «сеть представительств в регионах» не слышал никто из всех моих друзей и знакомых?

Раньше в СМИ просачивались заметки о деятельности узбекских общин в провинциях. Вот, на днях по телевизору «Дежурная часть» показала момент задержания полицией главы Тульской диаспоры, «заботливо» собиравшего «добровольные пожертвования» у трудяг-земляков для «развития» подведомственного ему «землячества». Как и многие земляки, не имею привычки обращаться в подобные организации. Туда сунется разве что какой-нибудь гастарбайтер-салага, не имеющий опыта выживания. Ведь тут даже российским правозащитным организациям с их сноровкой и опытными юристами редко удается вытянуть попавшего в беду мигранта.

Гастарбайтерамможет помочь только, Родина!

Вот, например, президент Таджикистана И. Рахмон, затем его молдавский коллега И. Додон при встрече с В.В.Путиным попросили амнистию для своих граждан – трудовых мигрантов, нарушивших миграционное законодательство РФ. Иполучили-таки, что просили!

Насколько это просто жизненно необходимо для нас? Представьте себе миллионы работяг, так или иначе ставших заложниками ситуаций (невольно нарушившие данное законодательство) и в силу этого долгие годы лишившихся возможности выехать на Родину! Представьте на минуту, что и мы получим такую амнистию. Сколько счастья будет в республике. И у нас.... Да это, по сути, радость, сопоставимая с национальным праздником. Вот это амнистия так амнистия! Она дала возможность сотням тысяч людей (гастарбайтер это тоже, между прочим, человек) в течение месяца легализоваться без всяких проволочек! За что и земной поклон президенту В.В. Путину!

Весной, когда заговорили о предстоящей официальной встрече президентов Узбекистана и РФ в Кремле, то радости нашей не было границ. Все замерли в приятном ожидании. Верилось, что и мы наконец получим заветный грант от ВВП. Но, не тут-то было. Президент Ш. Мирзияев заключил многомиллиардные взаимовыгодные контракты. Договорился о сотрудничестве во всевозможных сферах и областях. Обещал открыть консульства в регионах и по межгосударственному договору организованно экспортировать трудовых мигрантов в РФ.

Но... вот попросить о том «гранте» то ли забыл, то ли протокол не позволил. И остались наши земляки у разбитого корыта, читай без кремлевского гранта.

5 июля сего года, впервые в истории Узбекистана, министр иностранных дел А. Комилов проведет прямую линию и в онлайн режиме ответит на вопросы соотечественников, находящихся за границей. Злые языки поговаривают, что студентов, обучающихся в некоторых зарубежных вузах, уже начали готовить к этой видеоконференции. Что ж, от этого нам, признаться, не холодно и не жарко. Важно, чтобы диалог состоялся, и уважаемый всеми министр понял наши тревоги и помог нам... и стране (сколько миллиардов ушло за эти годы из России на Родину?)

Взвесив все «за» и «против» решил, что иного варианта достучаться до властей Узбекистана у меня не будет, кроме как через редакцию Радио «Озодлик». Во всяком случае, очень на него рассчитываю. Пользуясь случаем, хочется задать А.Х.Комилову несколько вопросов, волнующих миллионы наших земляков.

1. Уважаемый Абдулазиз Хафизович! Когда Вы планируете закрыть лавочку-кормушку, занимающуюся приклеиванием пресловутых стикеров в паспорта наших граждан, без которых невозможен выезд в другую страну? В каких еще странах практикуется подобное?

2. Насколько реально, что Минтруда Узбекистана сможет помочь многочисленной армии трудовых мигрантов? Данный вопрос не может быть в компетенции лишь одного министра труда по той простой причине, что мы работаем за пределами границ родной страны. Есть предложение ввести институт двойного гражданства. Чем не выход из сложившейся ситуации?

Мы, узбеки, любим свою страну и не можем представить себя без нее. Уверен, что только этот фактор удерживает миллионы людей отказываться от узбекского гражданства в пользу другого. Если Вам удастся ввести данную поправку в Конституцию, то надеюсь, у нашего народа хватит воли установить Вам памятник. При жизни.

PS: Мне скоро на не очень заслуженную пенсию (с 1994 года стаж отсутствует). Если повезет, то достанется минимальная пенсия по старости. Но не это пугает меня, так как мы с женой, с ее пенсией (первая группа по зрению) как-нибудь доживем свой век. Тревожно за детей, которые в глаза то не видели эту трудовую книжку. А старшему ведь уже 34... и растут без отца его дочка с сыном. Растет у нас еще 1 внук от дочки и еще 1 внучок от младшего сына. А ближе к зиме в полку внуков прибудет 5-й. Пятерка – отличная цифра, любимая всеми. Значит, родится у нас внучок-отличник!

Хикмат Рашидов – блогер Радио «Озодлик».​ В блогах на нашем сайте авторы высказывают свое мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.