СМИ: Аман Тулеев доставлен в больницу в Москву

Известный российский политик и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, проходивший реабилитацию в больнице областного центра, перевезен в Москву, сообщила российская газета «Коммерсант». В минувшую субботу, 1 июля 73-летнего Тулеева привезли на аэродром на носилках и доставили в самолёт, утверждают некоторые источники.

В московском аэропорту Тулеева встретили сотрудники всероссийского центра медицины катастроф и доставили его в больницу. Аману Тулееву назначен курс процедур, которые должны помочь ему восстановить здоровье после операции на позвоночнике, которая, как сообщается, проводилась в Германии.

В августе 1991 года, работая председателем Кемеровского облисполкома, Тулеев пообещал Геннадию Янаеву, главе «государственного комитета по чрезвычайному положению» (ГКЧП), что готов подписаться под каждым словом опубликованного тогда обращения членов комитета. На парламентских выборах осенью 2016 года он возглавил партийный список «Единой России» по Республике Алтай, Алтайскому краю, Кемеровской и Томской областям.