Ответ катарских властей Саудовской Аравии пока не оглашается

Кувейт, пытающийся посредничать в разрешении дипломатического конфликта между Катаром и соседними государствами, запросил дополнительное время. Глава МИД Катара в понедельник дал ответ на список требований, выдвинутых Саудовской Аравией и ее союзниками в Персидском заливе. Эти требования были предъявлены Катару в качестве условий для урегулирования конфликта. Срок выполнения этих треований истек в ночь с воскресенья на понедельник, но был продлен еще на 48 часов. Тем временем страны Персидского залива продолжают бойкот Катара.

В понедельник министр иностранных дел Катара передал эмиру Кувейта написанное от руки письмо от шейха Катара. Содержание письма пока не раскрывалось, однако ранее глава МИД Катара заявил, что все требования с большой вероятностью будут отвергнуты.

Информация о перенесении крайнего срока подтвердилась в согласованном заявлении, опубликованном в понедельник государственными новостными агентствами Кувейта и Саудовской Аравии.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические и торговые отношения с Катаром, обвинив правительство в Дохе в поддержке терроризма и союзе с Ираном.