Бостон: полиция не считает наезд на людей «преднамеренным»

В Бостоне 10 человек ранены при наезде такси на людей в районе главного городского аэропорта. Полиция сообщает, что признаков намеренного преступления нет.

Полиция штата Массачусетс заявила, что инцидент произошел у аэропорта Логан в понедельник вскоре после 14 часов по местному времени. Ранения пострадавших квалифицируются – «серьезных» до «незначительных».

Власти расследуют происшествие, 56-летний водитель допрашивался следователями. Представитель полиции заявил, что на «предварительной стадии» расследования нет информации, которая позволяла бы считать наезд на людей «преднамеренным».

Несколько европейских государств в последние годы пережили нападения и гибель людей в результате наездов автомобилей. Запрещенная в ряде стран экстремистская группировка «Исламское государство» объявляло о своей ответственности за такие нападения в Нице, Берлине и Лондоне.