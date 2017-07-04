Бостон: полиция не считает наезд на людей «преднамеренным»
В Бостоне 10 человек ранены при наезде такси на людей в районе главного городского аэропорта. Полиция сообщает, что признаков намеренного преступления нет.
Полиция штата Массачусетс заявила, что инцидент произошел у аэропорта Логан в понедельник вскоре после 14 часов по местному времени. Ранения пострадавших квалифицируются – «серьезных» до «незначительных».
Власти расследуют происшествие, 56-летний водитель допрашивался следователями. Представитель полиции заявил, что на «предварительной стадии» расследования нет информации, которая позволяла бы считать наезд на людей «преднамеренным».
Несколько европейских государств в последние годы пережили нападения и гибель людей в результате наездов автомобилей. Запрещенная в ряде стран экстремистская группировка «Исламское государство» объявляло о своей ответственности за такие нападения в Нице, Берлине и Лондоне.
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