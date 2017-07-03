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В Агентство по науке и технологиям назначен молодой заместитель генерального директора

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назначил нового заместителя генерального директора в Агентстве по науке и технологиям.

25-летний Олимжон Туйчиев назначен на должность заместителя генерального директора в Агентстве по науке и техналогиям.

Олимжон Туйчиев будет координировать деятельность четырех отделов агентства – Отдела трансфера технологий и проведения инновационных ярмарок, Отдела развития международного научно-технического сотрудничества, Отдела информационно-коммуникационных технологий и Отдела координации деятельности послевузовского образования.

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