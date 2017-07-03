В КР суд удовлетворил еще один иск против издания Zanoza

Октябрьский районный суд столицы КР удовлетворил еще один иск генпрокурора Индиры Джолдубаевой о защите чести и достоинства президента к изданию Zanoza.kg и его соучредителю Нарыну Айыпу. Решением суда они должны выплатить по 3 миллиона сомов, сообщает «Азаттык» (Кыргызская Редакция Радио Свобода).

На суде рассматривалось дело по двум статьям Нарына Айыпа, опубликованным на сайте Zanoza.kg. Генпрокурор посчитала, что факты в них не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство президента. На этом основании Джолдубаева обратилась в суд.

Районный суд удовлетворил иск и принял решение в течение пяти дней опровергнуть два материала и взыскать с ответчиков 6 миллионов сомов – 3 миллиона сомов с автора Нарына Айыпа (Нарынбек Идинов) и столько же с ОФ «ПроМедиа», который является учредителем Zanoza.kg.

30 июня суд удовлетворил иск в защиту чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева в отношении директора правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой, журналиста Нарына Айыпа, главного редактора издания «Заноза» Дины Масловой и ОФ «ПроМедиа».

В решении говорится о взыскании в пользу президента компенсации в размере по 3 миллиона сомов с Чолпон Джакуповой, фонда «ПроМедиа», Дины Масловой и Нарына Айыпа. Вторая сторона с решением суда не согласна и заявила о намерении обратиться в городской суд.

Таким образом, теперь один из учредителей Zanoza.kg Нарынбек Идинов должен выплатить 9 млн сомов, Дина Маслова – 3 миллиона, редакция – 9 миллионов сомов, Чолпон Джакупова – 3 миллиона сомов.