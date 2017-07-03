Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев назначил 23-летнего Алишера Садуллаева замминистра народного образования, а 25-летний Алимжан Туйчиев назначен заместителем министра связи и информационных технологий. Их уже представили коллективу.

Алишер Садуллаев родился 11 июля 1994 в Джизакском районе Джизакской области. Окончил Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте (MDIST). До нового назначения выпускник международного института работал директором учебного центра «Result».

25-летний Алимжан родился 27 октября 1991 года в Бекабаде. Окончил Туринский политехнический университет. Свободно владеет русским, английским, немецким, итальянским языками. В соответствии с указом президента от 4 декабря 2013 года был награжден медалью «Слава».