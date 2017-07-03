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Портрет Асада напечатан на новой сирийской банкноте

Портрет президента Сирии Башара Асада впервые напечатан на новой банкноте номиналом 2000 фунтов (около 3,9 доллара), представленной 2 июля. Председатель Центрального банка Сирии Дурайд Дургам сообщил, что банкнота была напечатана год назад, но ее введение откладывалось «из-за военных обстоятельств и колебаний обменного курса».

Раньше на сирийских банкнотах размещались изображения исторических мест и портреты отца нынешнего президента, бывшего сирийского лидера Хафеза Асада, умершего в 2000 году.

Валюта Сирии подверглась существенному обесцениванию за шесть лет гражданской войны. До выпуска новой банкноты самой крупной купюрой была банкнота номиналом 1000 фунтов.

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