Трамп на встрече с Путиным намерен обсудить Сирию и Украину – CNN

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен в значительной степени сосредоточиться на обсуждении разногласий по Сирии и Украине. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителя американской администрации.

Повестка дня встречи еще не сформирована американской стороной и советники Трампа готовят ее, информирует телеканал. В команде Трампа существует мало ожиданий, что президент поднимет тему вмешательства России в прошлогодние президентские выборы. На вопрос о том, собирается ли президент обсудить вмешательство России в выборы в 2016 году, советник по национальной безопасности Х.Р. Макмастер заявил журналистам на прошлой неделе: «Нет конкретной повестки дня. На самом деле это будет то, о чем президент хочет поговорить».

Вероятно, он попытается привлечь Путина к разговору о поддержке Россией Башара Асада и всё более напряженной ситуации в Сирии. По словам чиновников администрации США, Трамп также может обсудить действия России на Украине, хотя Сирия является для него большим приоритетом. Встреча также предоставит возможность двум президентам впервые встретиться лично, что, по словам представителей американской стороны, может определить направление беседы.

Кремль рассчитывает, что темами предстоящей в Гамбурге встречи президентов РФ и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – станут отношения двух стран, ситуация в Сирии и на Украине, борьба с терроризмом и другие вопросы, требующие сотрудничества Москвы и Вашингтона. Об этом заявил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков.