Эксперты зафиксировали рекордный отток капитала из России

Иностранные инвесторы с конца февраля вывели из российских акций более 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Это максимальный отток за последние три с половиной года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research.

В то же время увеличиваются инвестиции в активы других развивающихся стран. Так, только с 26 июня по 2 июля фонды таких рынков привлекли около двух миллиардов долларов, а за четыре месяца – почти 28 миллиардов.

Уход инвесторов связан с провалом ожиданий по поводу сближения России и США, падением цен на нефть и обострением конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система», пишет газета.

По словам участников рынка, дальнейшая распродажа активов российских фондов возможна. В июле палата представителей американского Конгресса может начать рассмотрение новых санкций в отношении России в ответ на ее вмешательство в прошлогоднюю президентскую кампанию в США и на ее действия на Украине и в Сирии. Сенат ужесточение санкций уже одобрил.