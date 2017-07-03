В Каракалпакстане молодого человека уволили с работы из-за сексуальной ориентации

23-летний житель Каракалпакстана Ербулат был уволен с работы из-за своей сексуальной ориентации. Парень-гей работал массажистом в одной из клиник Нукуса. Он жалуется, что теперь его никуда не берут на работу.

Гея уволили «по собственному желанию»

В беседе с репортером «Озодлика» Ербулат рассказал о том, как недавно главный врач поликлиники, где он работал массажистом, уволил его с работы, узнав о нетрадиционной ориентации парня:

– Главный врач узнал о моем признании о том, что я гей. После этого он заявил мне: «Ты позоришь нас, нам не нужны такие геи, как ты, пиши заявление об увольнении». Я был вынужден написать заявление об увольнении по собственному желанию. С тех пор я безработный. Меня никуда не берут на работу, – говорит Ербулат.

Репортер «Озодлика» связался по телефону с администрацией поликлиники в Нукусе, чтобы узнать о причинах увольнения молодого массажиста. В свою очередь, сотрудник отдела кадров заявил, что парня никто не увольнял, он решил уйти с работы «по собственному желанию».

Гомофобия по-прежнему достаточно широко распространена в узбекском обществе. Геи и лесбиянки в Узбекистане постоянно подвергаются унижениям.

Кроме того, в этой стране гомосексуализм карается по отдельной статье Уголовного кодекса.

Гомосексуализм «​омерзителен»​ для узбеков

В Уголовном кодексе Узбекистана «мужеложство» относится к категории преступлений средней тяжести. За совершение данного преступления человек может быть приговорен к трем годам лишения свободы.

В Узбекистане гомосексуалисты опасаются общественной ненависти, поэтому не могут говорить открыто о своей сексуальной ориентации.

– Я здесь чувствую себя одиноким. Из-за моей сексуальной ориентации люди смеются надо мной, оскорбляют. Ведь другие чаще совершают преступления, чем гомосексуалисты. Но никто их не осуждает. Это ведь неправильно постоянно очернять исключительно гомосексуалистов, – говорит «Озодлику» 23-летний Ербулат из Нукуса.

Во время одного из своих выступлений ныне покойный президент Узбекистана Ислам Каримов подверг критике однополые отношения и назвал их «мерзким явлением западной культуры».