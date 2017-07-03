В Ташкенте администрацию колледжа обвинили в рукоприкладстве в отношении учащихся

Правоохранительные органы Ташкента приняли заявление у родителей учащихся Юнусабадского колледжа компьютерных технологий, которые обвинили администрацию учебного заведения в рукоприкладстве в отношении детей.

Дети и их родители подали сотрудникам отдела по предупреждению преступности среди несовершеннолетних ГУВД Ташкента коллективную петицию с 50-ю подписями, сообщает Nuz.uz.

По словам сотрудник ГУВД Улугбека Махкамова, если был факт избиения, нужно было сразу это зафиксировать и получить соответствующее заключение в медучреждении. Сейчас бы это стало фактом для возбуждения дела. «Но таких документов представлено не было. Пока все обвинения основываются только на показаниях детей», заключил он.

Теперь подписавшие этот документ дети будут опрошены в присутствии родителей. Из их показаний будет ясно, есть ли основания для заведения дела.​

Родители объяснили, что дети не признавались, что их бьют, так как боялись последствий.

В свою очередь, директор колледжа и два его заместителя написали встречное заявление на детей и родителей, обвинив их в клевете.