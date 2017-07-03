В CNN осудили «мальчишеский твит» президента Трампа

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter'е необычное видео, которое расценено журналистами как усиление конфликта между CNN и другими новостными медиа с одной стороны и президентом Трампом – с другой.

В клипе, опубликованном 2 июля на официальной странице президента в Twitter'е показан снятый несколько лет назад эпизод поединка по рестлингу, в котором тогдашний бизнесмен Трамп избивает упавшего за ринг борца. При этом лицо избиваемого закрыто электронной маской с надписью CNN.

Американские СМИ традиционно находятся с президентами в состоянии антагонизма, однако, как отмечает пресса, Дональд Трамп в своей конфронтации с журналистами сделал новый шаг.

В опубликованном в воскресенье заявлении CNN говорится, что позиция президента, поощряющего насилие в отношении репортеров, достойна сожаления. «Мы продолжим делать нашу работу. Президенту следует начать выполнять свою», – говорится в заявлении.

Дональд Трамп находится на посту президента США шестой месяц. Опросы общественного мнения показывают беспрецедентно низкий уровень его популярности среди американцев.