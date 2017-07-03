В Мосуле джихадисты сопротивляются наступающим иракским войскам

В Ираке правительственные войска продолжают наступление на остающиеся в Мосуле очаги сопротивления отрядов «Исламского государства». Эта запрещенная во многих странах, в частности в России, террористическая группировка, по сообщениям иракских властей, продолжает терять позиции в Мосуле.

По словам генерала Сами аль-Ариди, правительственным войскам осталось продвинуться на «несколько сот метров» к западу от реки Тигр по территории, которая 2 июня подверглась авиационным ударам.

ООН заявила, что в районе Старого города в Мосуле остаются тысячи жителей, блокированных в ходе боевых действий. Массовый исход из Мосула горожан, спасающихся от обстрелов и бомбардировок, начался 6 июня. Нехватка продовольствия и питьевой воды создает большие трудности для населения.

Представитель иракского командования 1 июля заявил иракскому государственному телеканалу, что в руках джихадистов остаются лишь «несколько жилых кварталов». В конце июня правительственным войскам удалось потеснить джихадистов в Мосуле и занять несколько улиц в районе Старого города. Премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади объявил тогда о «поражении» самопровозглашенного халифата.