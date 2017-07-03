Экс-глава GM Uzbekistan возглавил пищевой холдинг

Бывший глава узбекско-американского автоконцерна GM Uzbekistan Тохиржон Джалилов – находившийся при Каримове под арестом по подозрению в коррупции, но выпущенный на свободу по поручению президента Мирзияева – назначен председателем холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг». Предыдущий глава пищевого холдинга был отправлен в отставку в минувшую среду.

Информацию о том, что 48-летний Тохиржон Джалилов назначен председателем холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг», «Озодлику» подтвердили представители пищевого холдинга:

– В минувшую пятницу Тохиржон Абдунабиевич был официально представлен коллективу в качестве председателя правления. Вам известно, что на прошлой неделе президент Мирзияев провел видеоселекторное совещание, посвященное вопросам исполнения экспортных программ и высказал ряд критических замечаний, в том числе в адрес руководства нашего холдинга. После этого председатель «Узбекозиковкатхолдинг» Одилхон Рустамов был снят с должности, на его место был назначен Джалилов Тохиржон Абдунабиевич, – сказал нашему репортеру представитель холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг».

Напомним, что на 27 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзияев провел видеоселекторное совещание, посвященное вопросам исполнение экспортных программ в первом полугодии 2017 года. В ходе данного видеосовещания глава государства указал «на несоответствие занимаемой должности» председателя правления холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг» Одилхона Рустамова и генерального директора акционерного общества «Узагроэкспорт» Джмшида Холмухамедова. «Озодлику» пока неизвестно, кто занял должность главы «Узагроэкспорта».

По официальным данным, в первой четверти 2017 года «Узагроэкспорт» экспортировал 101,8 тысячи тонн плодоовощной продукции.

Даже критики Тохиржона Джалилова, который работал в автомобильной промышленности Узбекистана практически двадцать лет, признают его хорошим специалистом в данной области .

Тохиржон Джалилов, который руководил узбекско-американским автоконцерном GM Uzbekistan на протяжении последних шести лет, был взят под арест в конце апреля 2016 года. Против Джалилова было выдвинуто обвинение в присвоении денег компании путем мошенничества. Некоторое время он содержался в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ). Но после смерти первого президента страны, экс-глава автоконцерна был выпущен из СИЗО с условием не покидать город до начала суда.

Широкомасштабные проверки относительно коррупционных схем в GM Uzbekistan начались после официального визита ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова в Москву в апреле 2016 года.

Во время того визита Каримову сообщили о том, что тысячи автомобилей производства GM Uzbekistan были арестованы за непогашение задолженности по кредитам, полученным в российских банках. Помимо этого, президенту Каримову было доложено о нанесенном ущербе в несколько миллионов долларов.

Незамедлительно начатое в Ташкенте следствие установило, что Тохиржон Джалилов владел крупным имуществом в России, которое чуть позже было выставлено на продажу.

После этого правительство Узбекистана начало действия по возвращению автомобилей GM Uzbekistan, арестованных российскими банками. Тогда сообщалось о том, что долги «УзДЭУавто-Воронеж» – официального дилера GM Uzbekistan в России – превысили 21 миллиард рублей. Практически на половину этой суммы претендовал GM Uzbekistan.

В июне прошлого года российские дилеры GM Uzbekistan выступили в защиту бывшего гендиректора автоконцерна Тохиржона Джалилова и направили открытое письмо на имя Ислама Каримова и ряда других высокопоставленных чиновников республики. В открытом письме утверждалось, что Джалилов был арестован «несправедливо».

Однако Тохиржон Джалилов был оправдан и назначен на высокую должность уже после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В феврале этого года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подписал приказ о восстановлении Тохиржона Джалилова в прежней должности. Он был возвращен в должность заместителя председателя правления акционерной компании «Узавтосаноат».

Тохиржон Джалилов, который родился в 1969 году в Андижанской области, окончил Ташкентсктй технический университет по специальности инженер-металлург.

В сфере автопрома Узбекистана он работает с 1998 года, начал трудовую деятельность в «Бизнес Фонде» Булакбошинского района Андижанской области в качестве главного специалиста.