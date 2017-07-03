В Ташкенте уволили водителей автобусов, устроивших гонки на улицах столицы

Компания «Тошшахартрансхизмат» уволила двух водителей, которые устроили гонки на автобусах в Юнусабадском районе столицы, передает Podrobno.uz.

27 июня в Юнусабадском районе Ташкента произошло ДТП с участием двух автобусов.

«В 20:40 на остановке случилось столкновение автобусов 91 и 72. Я ехала на 91 автобусе, доехав до «Алайского» 91 автобус начал на высокой скорости наперегонки ехать с 72 автобусом, не останавливаясь на всех остановках (скорость была просто высокая). Доехав до парка победы (современный «Ташкент-Лэнд») 91 автобус перегородил движение 72, на что тот ответил резким рывком и столкнулся боком с 91 автобусом», – рассказала корреспонденту интернет-издания одна из пассажирок автобуса-нарушителя.

В результате аварии в 91 автобусе были повреждены стекла. По данным сотрудников «Тошшахартрансхизмат», пострадавших нет.