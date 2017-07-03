Путин подписал протокол о прекращении аренды полигона в Казахстане

Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол, прекращающий действие заключенного в середине 1990-х годов соглашения с Казахстаном об аренде полигона Эмба, сообщили 2 июля российские и казахстанские информационные агентства.

Протокол предполагает возвращение Казахстану более 300 тысяч гектаров земель, которые использовались российскими военными, а также движимого и недвижимого имущества полигона. На его территории проводились испытания зенитно-ракетных комплексов, средств ПВО, оперативно-тактических ракет, а также войсковые учения.

По информации российского агентства РИА Новости, прекращение эксплуатации полигона позволит России сэкономить сотни тысяч долларов в год.