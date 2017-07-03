В Кыргызстане погибли двое журналистов после падения в реку

В Таласе – кыргызском городе на границе с Жамбылской областью Казахстана – погибли исполнительный директор 3-го канала Суйун Омурбеков и журналистка Эльмира Суйутбекова после того, как они упали в реку и их унесло вниз по течению.

По информации «Азаттыка» (Кыргызской редакции Радио Свобода), несчастный случай произошел вечером 1 июля в заповеднике «Беш-Таш», где отдыхали сотрудники телеканала. Как сообщают коллеги, Эльмира хотела помыть лицо в реке, но поскользнулась и упала в реку, Суйун хотел спасти ее, но его тоже унесла вода. Позже их смогли вытащить из воды, но они скончались, не доехав до больницы.

У каждого погибшего остались по трое детей.