В Дамаске 18 человек погибли при взрыве, устроенном смертником

В восточном районе столицы Сирии Дамаска 18 человек убиты и многие ранены 2 июля в результате теракта, совершенного террористом-смертником. Об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

В сообщении говорится, что 2 июля утром силы безопасности перехватили троих террористов-самоубийц, двое из которых взорвались при въезде в город.

Третий террорист смог проникнуть в Дамаск и взорвал себя после того, как его окружили, что привело к гибели и ранению нескольких человек.

Сообщается, что такого рода нападения с участием террористов-смертников до сих пор были редким явлением в Дамаске, где находится резиденция президента Башара Асада.