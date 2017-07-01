В Узбекистане возьмут под контроль весь процесс выращивания и доставки хлопка

В Узбекистане создана сеть центров мониторинга фермерских хозяйств, которые занимаются выращиванием хлопка и других масличных культур, сообщил корреспонденту интернет-издания Podrobno.uz начальник управления компании «Узпахтасаноатэкспорт» Ильхом Сабиров.

«На все хлопкозаводы мы установили электронные весы для взвешивания каждой партии хлопка, инструментальные комплексы оценки хлопка-сырца и все это объединено в единую базу данных, которая будет отражать всю информацию о качестве, количестве сырца, взаиморасчеты с фермерами», – рассказал Сабиров.

Камеры позволят наблюдать в онлайн режиме, откуда и сколько хлопка поступает на завод. Основная цель центров мониторинга – обеспечение четкого учета, начиная от посева и заканчивая отгрузкой.

По его словам, новая система полностью должна исключить человеческий фактор. Центры мониторинга созданы в каждой области, а фермерам выданы индивидуальные смарт-карты, куда будут заноситься данные об их урожае.

«У нас по республике более 50 тысяч фермеров. Для того чтобы проводить мониторинг их деятельности, посева идругих мероприятий работают центры мониторинга этих процессов, где все отражаются, начиная от количества внесенных удобрений, воды и поставленной продукции», – добавил Сабиров.

Система позволяет иметь доступ ко всем аспектам деятельности фермерских хозяйств, подготовки и заготовки хлопка-сырца, отметил он.

Таким образом, центры смогут оперативно аккумулировать информацию всего цикла выращивания, доставки хлопка и его переработки. Возможности центров также позволяют осуществлять мониторинг зерна и шелкопряда.