В Европе прощаются с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем.

На церемонию, которая проходила в Европейском парламенте в Страсбурге (Франция), прибыли десятки нынешних и бывших мировых лидеров, глав государств и правительств, в том числе экс-президент США Билл Клинтон, премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель Еврокомисии Жан-Клод Юнкер и многие другие. По приглашению семьи покойного прилетела вдова первого президента России Наина Ельцина. Первый президент СССР Михаил Горбачев не смог присутствовать на церемонии по медицинским показаниям.

В своем выступлении Медведев назвал Коля «архитектором мирового порядка». Жан-Клод Юнкер особо отметил вклад экс-канцлера в примирение Европы, назвав его «послевоенным гигантом» и «континентальным монументом». «Мало кто в Европе столь же хорошо, как Коль, понимал значение движений за свободы в Восточной Европе для идеи объединения Германии и, тем самым, всего континента», – заявил глава Европейского Совета Дональд Туск. Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что жизнь миллионов людей, включая ее саму, «сложилась бы совсем по-другому без Гельмута Коля».

Это была первая в истории Европейского союза общеевропейская церемония прощания с государственным деятелем.

Затем гроб с телом покойного был перевезен в его родной город Людвигсхафен-на-Рейне, где также проходит прощание.

Гельмут Коль – согласно его последней воле – будет похоронен на кладбище кафедрального собора в Шпайере, где покоятся тела нескольких правителей Священной Римской империи и германских королей и который сам Коль считал символом единства Европы.

Экс-канцлер ФРГ скончался 16 июня на 88-м году жизни в своем доме в Людвигсхафене. Гельмут Коль дольше всех в истории Германии возглавлял правительство – с 1982-го по 1998 год – и сыграл решающую роль в воссоединении Германии. С 2008 года – после травмы, полученной в результате падения, – Гельмут Коль оставался в инвалидном кресле.