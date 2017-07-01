В Намангане дотла сгорел магазин ковров (видео)

28 июня вечером в магазине ковров «Самертекс» в центре Намангана произошел пожар. Причиной пожара, предположительно, стал взрыв кислородного баллона.

Жертв и пострадавших при пожаре в магазине ковров «Самертекс» в центре Намангана нет. По данным городского Управления пожарной безопасности, в результате пожара двухэтажное здание сгорело полностью на площади 180 квадратных метров.

В магазине ковров продавали электроприборы и многое другое из домашней утвари.

На видеозаписи, отправленной в редакцию «Озодлика» очевидцами произошедшего, можно увидеть, что масштабы пожара были большими.

Это уже второй случай пожара в магазине ковров в Намангане. 16 февраля этого года крупный пожар произошел еще в одном магазине ковров, принадлежащем предприятию «Самертекс».

В настоящее время правоохранительные органы Намангана рассматривают версию об умышленном поджоге здания.