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Узбекистан

В Намангане дотла сгорел магазин ковров (видео)

Пожар в магазине ковров в Намангане.

28 июня вечером в магазине ковров «Самертекс» в центре Намангана произошел пожар. Причиной пожара, предположительно, стал взрыв кислородного баллона.

Жертв и пострадавших при пожаре в магазине ковров «Самертекс» в центре Намангана нет. По данным городского Управления пожарной безопасности, в результате пожара двухэтажное здание сгорело полностью на площади 180 квадратных метров.

Пожар в магазине ковров в Намангане.
Пожар в магазине ковров в Намангане.

В магазине ковров продавали электроприборы и многое другое из домашней утвари.

На видеозаписи, отправленной в редакцию «Озодлика» очевидцами произошедшего, можно увидеть, что масштабы пожара были большими.

В Намангане дотла сгорел магазин ковров
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Это уже второй случай пожара в магазине ковров в Намангане. 16 февраля этого года крупный пожар произошел еще в одном магазине ковров, принадлежащем предприятию «Самертекс».

Пожар в магазине ковров в Намангане.
Пожар в магазине ковров в Намангане.

В настоящее время правоохранительные органы Намангана рассматривают версию об умышленном поджоге здания.

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