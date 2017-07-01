«Камолот» преобразован в Союз молодежи Узбекистана

На четвертом съезде Общественного движения молодежи «Камолот» в пятницу было принято решение преобразовать структуру в Союз молодежи Узбекистана. На съезде выступил президент страны Шавкат Мирзияев, сообщила программа «Ахборот» телеканала «Узбекистан».

Движение «Камолот» было создано 16 лет назад, в 2001 году. За прошедшие годы было сделано многое, но настало время подвести итоги и обратить внимание на недостатки, сказал глава государства.

«Я много общался с молодыми людьми, прежде чем прийти к такому решению, – процитировала программа президента. – Будет создана абсолютно новая организация с новым уставом, новым порядками, методами работы. Союз будет участвовать в жизни страны. Мы ждем от вас новых идей, инициатив, знаний, нового взгляда на реформы, на дальнейшее развитие страны».

Председателем центрального совета Союза молодежи Узбекистана был избран Кахрамон Куранбаев, до этого работавший заместителем государственного советника президента по организационно-кадровым вопросам. Ранее он занимал посты первого заместителя председателя Национальной телерадиокомпании и руководителя Республиканского центра пропаганды духовности.

Шавкат Мирзияев предложил объявить 30 июня Днем молодежи Узбекистана и учредить ряд государственных наград и званий молодым людям, внесшим достойный вклад в развитие разных сфер жизни. Кроме того, было предложено создать школу для юношей «Темурбеклар мактаби».