Telegram выпустил обновление для обхода блокировок

Мессенджер Telegram выпустил обновление для мобильных устройств, которое получило название «Свобода слова». В новой версии мессенджера появилась возможность делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов.

Основатель мессенджера Павел Дуров заявил на своей странице «ВКонтакте», что обновление позволит бороться с возможными блокировками не только в России, но и в других странах.

Ранее Роскомнадзор пригрозил Telegram блокировкой, если тот не будет зарегистрирован в соответствии с законами России.

Дуров заявил о своем согласии на использование Роскомнадзором регистрационных данных компании. При этом он отметил, что, несмотря на регистрацию, Telegram не будет переносить данные пользователей в Россию и предоставлять спецслужбам ключи шифрования.