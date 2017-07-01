Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Звонок был инициирован германской стороной. Об этом сообщили в Кремле.

Путин и Меркель обсудили предстоящую встречу «Большой двадцатки», которая состоится 7-8 июля в Гамбурге. Политики также переговорили о Парижском соглашении об изменении климата.

Накануне саммита «Большой двадцатки» лидеры стран Евросоюза договорились о совместных усилиях в борьбе с глобальным потеплением. Меркель заявила, что страны ЕС стремятся донести до участников предстоящего в Гамбурге саммита их общую решимость добиваться поставленных целей и одновременно готовность к поиску компромисса с президентом США Дональдом Трампом, который 1 июня объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату 2015 года.

В начале июня министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль сообщил об имеющихся договоренностях с российской стороной в вопросах защиты климата.