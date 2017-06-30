Бердымухамедов в очередной раз пригласил Узбекистан присоединиться к ТАПИ

Накануне в Ашхабаде состоялась встреча президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

«Поддержав готовность Узбекистана принять участие в создании международного коридора «Средняя Азия – Ближний Восток» (Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман), Гурбангулы Бердымухамедов пригласил деловые круги соседней страны и к участию в проекте газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), реализация которого вступила в практическую стадию, а также к разработке нефтегазовых месторождений на шельфе Каспия», – сообщает агентство.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзияев обсуждали данный вопрос на переговорах, которые состоялись 20 мая на туркменском курорте «Аваза».

По словам Бердымухамедова, для участия узбекских партнеров в проекте ТАПИ имеются возможности. «Мы будем рады участию наших коллег из Узбекистана в осуществлении крупных совместных проектов», – сказал тогда туркменский лидер.

Как передает агентство Podrobno.uz, председатель правления НХК «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов подтвердил, что туркменская сторона сделала узбекским властям предложение принять участие в ТАПИ. «В свою очередь президент Узбекистана дал поручение компании проработать этот вопрос. Однако, конкретизирую, сейчас официального заявления о вступлении Узбекистана в проект ТАПИ или о нашем участии в нем нет. Но давайте рассмотрим, что же такое ТАПИ. Если отбросить все эмоции внешнего мира – это большая возможность диверсификации направлений поставок газа. С этой стороны – почему нет?», – прокомментировал председатель правления НХК «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов.

Газопровод ТАПИ, пропускной способностью 33 млрд кубометров газа в год, протянется от месторождения Галкыныш на юге Туркменистана до города Фазилка в Индии. Его общая протяженность составит около 1814 км.

В настоящее время Туркменистан за счет своих средств ведет строительство туркменского участка ТАПИ протяженностью 214 км до туркмено-афганской границы. Завершение строительства этого участка планируется на конец 2018 года.