В Госдуме выбрали текст присяги для получения гражданства России
Депутаты Государственной думы России выбрали текст присяги, которую придется приносить иностранцам при получении российского гражданства:
Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, торжественно клянусь:
– соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, уважать права и свободы ее граждан;
– честно исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества;
– уважать и сохранять историю, культуру и традиции многонационального народа Российской Федерации.
Автор текста – глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Свои варианты присяги также предложили депутаты Владимир Жириновский и Ирина Яровая. Вариант Жириновского начинается со слов: «Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле».
Ввести присягу предложил президент России Владимир Путин. Он также допустил введение неких «юридических последствий» за нарушение присяги.
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