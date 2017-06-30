В середине XXI века население Узбекистана вырастет до 40 миллионов

Почти 41 миллион человек будет жить в Узбекистане к середине XXI века. Продолжительность жизни вырастет до 75 лет. Это будет пик населения страны.

Во второй половине века начнется вымирание и к концу столетия население Узбекистана снизится до 38 миллионов. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада ООН, передает Sputnik Узбекистан.

Причина снижения – в уменьшении количества детей. Если в период с 1975 до 1980 года на одну женщину приходилось 5,46 детей, то к началу XX века эта цифра снизилась до 2,49. Пограничный рубеж – в два ребенка на женщину – узбекистанцы пройдут в период с 2030 по 2035 год.



При этом жить узбекистанцы будут больше – продолжительность жизни вырастет на 10 лет – с 71,4 до 82 лет. В мире же средняя продолжительность жизни в конце века будет 82,6 года.

Сегодня в Узбекистане проживает 31,9 миллиона человек. В среднем узбекистанцы живут 71,4 года. Больше всего в стране людей в возрасте от 25 до 49 лет.