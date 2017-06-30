В троллейбусах Душанбе появились женщины-кондукторы (видео)

Первые женщины-кондукторы появились в общественном транспорте в таджикской столице. Решение о привлечении к работе в автобусах и троллейбусах женщин принято мэрией города Душанбе после неоднократных жалоб горожан на грубость и нецензурную брань со стороны кондукторов-мужчин.

Мавлуда Гадоева работает кондуктором в троллейбусе маршрута номер 4 всего несколько недель. Она раньше работала продавщицей в магазине и перешла на эту работу по настоянию дочери.

Мавлуда говорит репортеру «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода), что в первые дни пассажиры были немного обескуражены тем, что кондуктором в троллейбусе работает женщина. Сейчас они привыкают, ведь и в других маршрутах в автобусах и троллейбусах появились женщины-кондукторы, говорит она. Правда, их пока немного.

Абдухалим Маджидов, пресс-секретарь государственного коммунального предприятия «Душанбенаклиётхадамотрасон», сообщил, что в компании работают почти 1000 кондукторов, женщин среди них – всего 10. Но, по его словам, в ближайшее время число женщин-кондукторов увеличится, желающих работать сейчас немало.

Горожане, ежедневно сталкиваясь с грубостью со стороны водителей и кондукторов, часто предлагали столичным властям рассмотреть вопрос о качестве обслуживания и разработать единые требования для компаний, занимающихся пассажирскими перевозками. Они жалуются не только на нехватку транспорта и на пробки на дорогах столицы, но и на грубость водителей и кондукторов.