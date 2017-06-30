В США вступают в силу миграционные ограничения

В США вступают в силу новые ограничения, согласно которым жителям шести стран с преимущественно мусульманским населением временно запрещен въезд в страну, если у них нет родственных или деловых связей в США. Речь идет о гражданах Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Новые правила вступают в силу в 20 часов по времени Восточного побережья США 29 июня.

Ранее запланированные визовые собеседования отменены не будут, однако всем новым заявителям необходимо будет доказать наличие «добросовестных отношений» с родственниками или компаниями в США, а также пройти все обычные проверки.

Также в четверг вечером в США вступает в силу 120-дневный запрет на прием беженцев и ограничение по их числу до 50 тысяч в год. Однако беженцам, которые смогут доказать наличие родственников в США, въезд будет разрешен, информирует «Голос Америки».