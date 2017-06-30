Гражданин Узбекистана хочет получить убежище в Казахстане

Покинувший Каракалпакстан Жумабай Сагидуллаев утверждает, что узбекские власти преследуют его из-за подвергшегося политическим гонениям старшего брата Амана Сагидуллаева, лидера опального движения «Алга, Каракалпакстан».

43-летний Жумабай Сагидуллаев, пришедший в редакцию «Азаттыка» (Казахскую редакцию Радио Свобода) в Алматы, рассказал, что несколько лет назад он вынужден был бежать из Узбекистана, бросив крестьянское хозяйство в Караозекском районе автономной республики Каракалпакстан.

– Я пас скот, был чабаном, далеким от политики. Однажды меня вызвали в районный налоговый отдел и обвинили в неуплате налогов. Я предъявил все оплаченные квитанции. Через некоторое время меня вызвали вновь и сказали, что я не уплатил налоги на несколько миллионов сумов, затем была проверка прокуратуры. Предъявляли немыслимые обвинения. Меня стали избивать. В итоге мне открыто сказали, что я высылаю деньги своему брату-оппозиционеру, который скрывается за границей, – говорит он.

По словам Жумабая Сагидуллаева, силовые органы Узбекистана «отобрали» у него личные документы, скот и землю. Когда он услышал, что его могут арестовать, «бежал за одну ночь в Кыргызстан, бросив семью».

– В Кыргызстане мне оказали помощь в лагере для беженцев, 2016 и 2017 год я провел в этом лагере. Недавно лагерь закрыли, и я перебрался в Казахстан и обратился здесь за помощью. На руках у меня есть только военный билет, – говорит он.

Жумабай Сагидуллаев называет себя беженцем и говорит о своем желании жить в Казахстане. Он считает, что сможет работать в этой стране, отмечая сходство казахского и каракалпакского языков. Однако у него недостаточно документов для подтверждения статуса беженца.

Жумабай Сагидуллаев сказал, что «в Казахстан он приехал нелегально, поэтому не решился обратиться в миграционную полицию и отправил туда своих знакомых». По его словам, в миграционной полиции запросили официальные документы, поэтому ему ничего не остается, кроме как срочно вернуться в Кыргызстан.

Жумабай опасается, что в случае, если он вернется в Кыргызстан, спецслужбы Узбекистана могут найти его и выкрасть.

Репортеру «Азаттыка» удалось поговорить и со старшим братом Жумабая, 50-летним Аманом Сагидуллаевым. В своем аккаунте в социальной сети Facebook он часто критикует действия властей Узбекистана по отношению в Каракалпакстану. На своей странице в Facebook он в качестве руководителя опального движения «Алга, Каракалпакстан», опубликовал несколько обращений. В Узбекистане Амана Сагидуллаева обвиняют в злоупотреблении полномочиями на посту руководителя завода по производству сельскохозяйственного оборудования и хищении около полумиллиона долларов. Он ранее говорил, что в случае возвращения в Узбекистан ему также могут грозить обвинения в сепаратизме за руководство движением «Алга, Каракалпакстан».

Репортер «Азаттыка» пытался получить комментарий относительно положения Жумабая Сагидуллаева от узбекской стороны. Дозвониться в министерство иностранных дел Узбекистана по телефонам доверия и номерам канцелярии не удалось. Не представилось возможным получить комментарий и в посольстве Узбекистана в Казахстане.