Посольство Ирана закрыло свои представительства в таджикском городе Худжанд

Посольство Ирана в Таджикистане закрыло свои представительства в городе Худжанде. 29 июня с двухэтажного особняка в центре города сняли вывески «Торговое представительство посольства ИРИ» и «Культурное представительство посольства ИРИ», сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода).

Сотрудник культурного представительства посольства Ирана в городе Худжанде на условиях анонимности сообщил, что представительства закрыты по требованию властей Таджикистана. Две недели назад культурное и торговое представительства посольства получили официальное уведомление о закрытии. Вслед за этим посольство Ирана в Таджикистане отправило сотрудников представительств в отпуск.

Будет ли когда-нибудь возобновлена работа этих представительств – не сообщается. В самом посольстве Ирана в Таджикистане отказались комментировать решение о закрытии представительств в административном центре Согдийской области.

Худжандцы часто посещали культурное представительство посольства ИРИ, где можно было пользоваться библиотекой и бесплатным скоростным интернетом. Культурное представительство оказывало финансовую помощь местным литераторам в издании книг, организовывало поездки таджикских ученых и студентов в Иран.

Ранее совместное таджикско-иранское предприятие «ТоджИрон» прекратило выпуск тракторов. Последние два года наблюдается охлаждение в отношениях между Душанбе и Тегераном.